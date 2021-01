Cosenza, 3 metri tra la ferrovia e la frana: immagini choc da Fuscaldo. IL VIDEO

Il mare è adesso a tre metri circa dalla ferrovia. Le ultime mareggiate non hanno fatto altro che aggravare la situazione a riguardo dell’erosione costiera. Il moto ondoso continua la sua erosione.

E la "stagione" dei marosi non è nemmeno iniziata. Ha sinora risparmiato grossa parte dell’abitato e delle infrastrutture principali. Oltre alla ferrovia è perennemente in pericolo il lungomare lato Nord.

Serviranno ancora interventi. È evidente che non sono bastati quelli a suo tempo realizzati nel progetto organico di protezione finanziato dalla regione Calabria.

