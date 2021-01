La Befana della polizia al Policlinico Gemelli: doni ai piccoli pazienti ricoverati

Come ogni anno la Befana della polizia è arrivata al Policlinico Gemelli di Roma per portare un po' di allegria ai piccoli pazienti. La befana speciale ha portato piccoli doni e baci di cioccolato ai bambini ricoverati nei reparti di Oncologia pediatrica e Neurochirurgia infantile. Ad accogliere la befana della polizia sono stati medici, psicologi ed infermieri della struttura sanitaria. La Polizia di Stato - si spiega in una nota - nonostante le difficoltà del momento non ha voluto mancare a un così speciale ed importante tradizionale appuntamento, con la speranza di riuscire a regalare un sorriso ai piccoli pazienti.

© Riproduzione riservata