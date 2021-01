Coronavirus: comunicazioni del Ministro Speranza alla Camera su nuove misure per fronteggiare emergenza Covid-19

Diretta delle comunicazioni del Ministro della Salute Roberto Speranza alla Camera dei Deputati sulle ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza #Covid19

"Questa settimana si osserva un peggioramento generale della situazione epidemiologica in Italia, aumentano le terapie intensive, l'indice Rt e i focolai di origine sconosciuta. Non facciamoci fuorviare. C'è un nuovo cambio di fase, l'epidemia è nuovamente in una fase espansiva". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'informativa alla Camera sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

"Quel che mi preme mettere in evidenza il proficuo gioco di squadra che stiamo riuscendo a mettere in campo e che rappresenta, com'è del tutto evidente, la precondizione indispensabile per il successo della nostra iniziativa. Dobbiamo andare avanti così: piena e totale collaborazione istituzionale, zero polemiche ed un grande lavoro comune assicurato da un costante e puntuale lavoro di coordinamento nazionale. Voglio ripeterlo ancora una volta: siamo solo all'inizio del nostro lavoro di vaccinazione".

"Questa campagna, che per dimensioni non ha eguali nella storia recente delle nazioni, è una lunga e difficile maratona, non una gara di velocità - aggiunge -. Ecco perché guardiamo con soddisfazione alle attuali statistiche, ma siamo tutti consapevoli che siamo solo all'inizio e che c'è ancora tantissimo da fare per raggiungere nuovi risultati e portare avanti il nostro lavoro. Possiamo e dobbiamo farlo avendo chiari obiettivi, tempi e strategia per raggiungere i risultati attesi".

