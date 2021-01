Covid, il primo spot di Tornatore per la campagna vaccinale

Il commissario Arcuri ha coinvolto il regista siciliano per la promozione nazionale della campagna di vaccinazione anti-covid .

«La stanza degli abbracci» è il titolo del primo di 4 spot, ideati e diretti pro bono da Giuseppe Tornatore, su richiesta del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid19. Il Commissario Domenico Arcuri ha infatti coinvolto il regista siciliano (premio Oscar per Nuovo Cinema Paradiso) per la promozione nazionale della campagna di vaccinazione anti-covid appena partita.

Tornatore ha accettato di contribuire con il proprio talento alla lotta contro il virus, chiamando a collaborare per le musiche anche il maestro Nicola Piovani.

Lo spot è prodotto da Marco Belardi per Lotus Production, una società di Leone Film Group. Produttore esecutivo Enrico Venti

