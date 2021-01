Andrea Zenga e il rapporto con il padre Walter: "Nei momenti più importanti non c'è stato"

Durante l'ultima puntata del «Grande Fratello Vip», Andrea Zenga ha spiegato il difficile rapporto che lo lega a suo padre Walter, il cui ultimo contatto risale a 2 anni fa. Immediata la risposta dell'ex campione: «Quando la tua vita sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia»

Essere un concorrente del Grande Fratello Vip significa mettere sul piatto le luci e le ombre della propria vita privata senza alcuna eccezione, ben consapevoli delle conseguenze che si consumeranno fuori dalla Casa.

Non fa eccezione Andrea Zenga, che ha raccontato ai ragazzi il suo rapporto burrascoso con il padre Walter, che non vede da tempo. L’ultima volta fu nel 2019, al matrimonio del fratello maggiore Niccolò, ma solo per un saluto rapido, appena accennato. «Non ho ricordi di infanzia con mio padre, li ho con mia madre e mio fratello» ha detto Zenga nel corso dell’ultima puntata serale del reality prima di essere incalzato da Alfonso Signorini.

