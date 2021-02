Ambra Angiolini al fianco dei giovani contro i disturbi alimentari

Dopo aver raccontato nel suo libro 'InFame' la sua battaglia contro i disturbi alimentari , Ambra Angiolini ha deciso di fare di più: l'artista, grazie all'incontro con la consigliera regionale Simona Tironi, si è avvicinta al Centro Pilota per il Trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare degli Spedali Civili di Brescia e Villa Miralago a Cuasso al Monte in provincia di Varese e ha iniziato un percorso con i giovani pazienti.

Regione Lombardia ha approvato oggi la legge regionale che introduce strumenti, azioni e misure per prevenire e curare i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e di cui Ambra ha accettato di essere testimonial.

© Riproduzione riservata