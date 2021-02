Continua ad arrivare a pezzi la super macchina processa tamponi annunciata il 13 gennaio dall'ufficio commissariale per l'emergenza Covid. Sui ritardi e sul cronoprogramma si è tenuto nelle ultime ore un vertice straordinario on line. Prossima data di attivazione il 10 marzo. In arrivo, in ritardo, i pezzi mancanti e il personale.

