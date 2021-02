Bologna, aggredì titolare di un minimarket per 20 euro: arrestato

Ha aggredito a colpi di spranga il proprietario di un minimarket, per rubare una birra e 20 euro di incasso: per questo un 48enne pregiudicato di Lucera, Foggia, è stato arrestato dalla polizia di Bologna. L'uomo vive in città da oltre vent'anni: il 22 gennaio 2021 ha aggredito un cittadino bengalese con violenza. E

' ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali aggravate, rapina e danneggiamento in concorso, porto abusivo d’arma e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Cruciali, per le indagini, le immagini delle telecamere di sorveglianza. L'uomo è stato rintracciato nella sua abitazione, dove aveva anche allestito una serra per la coltivazione di marijuana.

