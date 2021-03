Bologna, sequestrato un chilo di cocaina: quattro arresti VIDEO

La polizia ha arrestato quattro persone – tre albanesi e un italiano – nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna dopo una serie di segnalazioni per attività sospette all’interno di un garage. Gli agenti hanno rinvenuto un chilo di cocaina, uno di marijuana – suddiviso in pezzi da 100 grammi – e un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, oltre a una pistola revolver “Smith & Wesson” calibro 38 special con matricola abrasa e 19 cartucce dello stesso calibro.

Sequestrati anche 36mila euro in contati. Gli arrestati sono accusati di detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio e detenzione di pistola con matricola abrasa, oltre alla detenzione delle stesse munizioni. In attesa della convalida i tre albanesi sono stati tradotti in carcere mentre il soggetto italiano è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

