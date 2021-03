Trieste, smantellata rete che favoriva l’immigrazione clandestina

Smantellata una vasta rete che favoriva l'immigrazione clandestina, con ingressi in Europa dal Kurdistan .La Digos di Trieste, supportata dal servizio per il contrasto all’estremismo e terrorismo esterno della dcpp/ucigos, ha dato esecuzione a 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, di cui due estese in ambito europeo, e a 2 misure di custodia agli arresti domiciliari nei confronti di cittadini iracheni di etnia curda. Diverse le perquisizioni. L’operazione ha riguardato, oltre che Trieste, numerose città del Nord Italia.

