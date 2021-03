Gardaland pronto a ripartire ad aprile: "Attendiamo le indicazioni del dpcm"

"Gardaland è pronto ad aprire in sicurezza i cancelli a fine aprile per una nuova fantastica stagione". A dirlo è Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland.

"Ovviamente, siamo consapevoli dell’attuale situazione ma confidiamo nelle misure che il Governo ha varato e nelle indicazioni che verranno date nel prossimo Dpcm per le attività nella primavera inoltrata" ha aggiunto. La ripartenza della stagione di Gardaland è fondamentale anche per la tutela dell’occupazione dei 230 dipendenti fissi, attualmente in FIS (Fondo Integrazione Salariale), e degli oltre mille lavoratori stagionali - che il Parco coinvolge in una stagione regolare e completa - oltre che per il rilancio dell’economia del territorio grazie alle aziende dell’indotto.

Il Parco Divertimenti gardesano guarda al futuro con ottimismo e si prepara ad inaugurare a metà maggio LEGOLAND® Water Park Gardaland, primo Parco Acquatico LEGOLAND® d’Europa e il primo al mondo costruito in un Parco Divertimenti non a marchio LEGOLAND®, per il quale è stato stanziato un investimento di ben 20 milioni di euro.

