In occasione della Giornata della memoria per le vittime di mafia si è tenuta una cerimonia in Piazza della Scala a Milano alla presenza del sindaco Sala.

Nando Dalla Chiesa, figlio del generale dei Carabinieri Carlo Alberto ucciso a Palermo dalla mafia nel 1982, ha ricordato come oggi grazie all'impegno di magistrati, poliziotti e studenti l'Italia stia "insegnando al mondo come combattere la mafia, purtroppo l'hanno esportata ma ora stanno insegnando come combatterla".

© Riproduzione riservata