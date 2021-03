Roma, sequestrato patrimonio da oltre 2 milioni di euro a narcotrafficante

Un sequestro dal valore di oltre 2 milioni di euro che comprende attivita' commerciali, immobili e disponibilità finanziarie, è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Roma ad Alessandro Virzi, narcotrafficante romano e membro di una importante rete internazionale di trafficanti di sostanze stupefacenti.

La figura del Virzi era già emersa nelle indagini dalle Fiamme Gialle nel 2015 che avevano consentito di sgominare un potente sodalizio criminale con base a Roma e contatti operativi in Germania, Olanda, Spagna e Inghilterra, in grado di organizzare spedizioni via container o via aerea di ingenti quantitativi di cocaina provenienti dal Sud America.

