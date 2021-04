Chi è Olesya Rostova? La 20enne russa è Denise Pipitone? Martedì la verità in diretta tv

Chi è la 20enne russa Olesya Rostova? E' veramente lei Denise Pipitone? Sarà una tv russa ad annunciare in diretta, nel pomeriggio di martedì 6 aprile, se il gruppo sanguigno di Olesya Rostova, rapita da piccola e in cerca dei genitori, si incrocia effettivamente con quello della bimba scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004.

"A Olesya farò alcune domande per ricostruire la sua infanzia. Insieme ai risultati scientifici che avremo, le risposte della giovane ci aiuteranno a capire se si tratta di Denise o meno". Il primo confronto faccia a faccia tra l’avvocato Giacomo Frazzitta e la giovane russa Olesya Rostova in cerca della propria madre, avverrà sempre martedì sera, durante la stessa trasmissione «Lasciali parlare», in onda sull'emittente russa Primo canale. È proprio in quella trasmissione che la giovane ha fatto il suo appello tra le lacrime. La Rostova sarà in studio, mentre l’avvocato Frazzitta sarà collegato in diretta da Marsala.

Si è riaccensa così la speranza per Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo quando aveva soltanto 4 anni, dopo che la 20enne Olesya Rostova alla tv russa ha raccontato di essere stata rapita quando era piccola. MA, con un nuovo messaggio sui social, la mamma di Denise Pipitone, Piera Maggio, critica le modalità adottate in Russia per il test sul sangue: "Anche se non condivise le modalità, rimaniamo in attesa dei risultati.. .Cautamente speranzosi. RINGRAZIAMO di cuore tutti coloro che in questo momento ci sono vicini. Comunque vada noi andremo sempre avanti".

Del caso si è occupata ieri sera la trasmissione "Chi l'ha visto?" che ha mostrato l’appello della giovane russa, che ha la stessa età che avrebbe oggi Denise e somiglia molto a Piera Maggio. Denise scomparve misteriosamente da Mazara del Vallo nel settembre del 2004, inghiottita nel nulla. Sono state innumerevoli le segnalazioni che si sono susseguite nel corso degli anni, ma non hanno mai portato ad alcun risultato. Adesso dagli schermi della tv russa è comparsa Olesya Rostova, così si chiama la ragazza che in una trasmissione ha detto di essere stata rapita e poi ritrovata, nel 2005, in un campo rom della Russia.

E’ stato già prelevato un campione di Dna a Olesya Rostova. A farlo sarebbe stata la redazione del programma russo da cui la ragazza ha lanciato un appello per trovare la madre. "Vogliamo rimanere con i piedi ben piantati a terra, cautamente speranzosi ma senza illuderci più di tanto anche perché le segnalazioni passate ci hanno mostrato che l’illusione non porta a nulla" ha detto Piera Maggio, madre di Denise, in un messaggio audio inviato a Chi l’ha visto. Maggio non ha potuto partecipare al programma per un piccolo problema di salute, come riferisce il suo avvocato Giacomo Frazzitta. "In questi casi - ha aggiunto Maggio - ovviamente l’unica cosa da fare è chiedere che venga fatto il Dna ed è quello che noi chiederemo, l’unica soluzione per fugare ogni dubbio"

Chi è Olesya Rostova?

Olesya Rostova è una 20enne che ha inviato una lettera alla redazione del programma "Lasciali parlare", trasmissione televisiva in onda sul Primo Canale russo, nel tentativo di cercare la sua famiglia. La giovane donna ha dichiarato di essere stata rapita e di essere stata portata nel 2005 in un campo rom. Per anni avrebbe vissuto in questo campo vivendo di elemosina per procurare denaro da destinare alla comunità che l'aveva accolta.

Qualche tempo dopo la bambina fu trovata mentre chiedeva l'elemosina in una stazione ferroviaria vicino a Mosca. Da lì è stata poi portata in un orfanotrofio dove le hanno dato il nome di Olesya Rostova perché non aveva con sé alcun documento di identità. Da quel momento però la ragazza si è messa alla ricerca della sua vera famiglia e proprio per questo ha lanciato un appello alla madre: «Non ti ho mai dimenticato, ti sto cercando e ho la possibilità di trovarti. Eccomi qui, sono viva, voglio conoscerti e trovarti».

