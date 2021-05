Checco Zalone e La Vacinada, il video-tormentone con il premio Oscar Helen Mirren

Checco Zalone: La Vacinada (La Vaccinata). Appello di Checco Zalone alla sua maniera a vaccinarsi. L’attore, regista e musicista pugliese ha pubblicato questa mattina un video sulla propria pagina ufficiale di Facebook che è diventato virale in poche ore. Il titolo è "La Vacinada" e Zalone, con la consueta scorrettezza cafona che lo contraddistingue, racconta in uno spagnolo un pò maccheronico l’amore tra un uomo ancora giovane e "piacente" (Oscar Francisco Zalon) e un’anziana contadina di cui s'invaghisce solo perchè è stata vaccinata. E lei è addirittura Helen Mirren, una delle più grandi attrici del mondo e premio Oscar.

«A me me gusta ballare con tigo, la Vacinada», il motivetto che canta Zalone che nella sua canzone sottolinea in maniera sempre molto 'scorrettà l’età avanzata della donna a cui si rivolge in maniera del tutto sconveniente: «Non mi importa se trovo al mattino il tuo sorriso sul mio comodino», una delle frasi meno offensive del testo.

Il videoclip è ambientato nel Salento che fa da cornice al brano in cui, tra l’altro, Zalone (o Zalon) canta: «L'immunidad de gregge ancor no è arivada, ma meno mal que estàs La Vacinada».

