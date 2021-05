Checco Zalone e La Vacinada, video e testo del tormentone con Helen Mirren

Checco Zalone: La Vacinada (La Vaccinata). Appello di Checco Zalone alla sua maniera a vaccinarsi. L’attore, regista e musicista pugliese ha pubblicato questa mattina un video sulla propria pagina ufficiale di Facebook che è diventato virale in poche ore. Il titolo è "La Vacinada" e Zalone, con la consueta scorrettezza cafona che lo contraddistingue, racconta in uno spagnolo un pò maccheronico l’amore tra un uomo ancora giovane e "piacente" (Oscar Francisco Zalon) e un’anziana contadina di cui s'invaghisce solo perchè è stata vaccinata. E lei è addirittura Helen Mirren, una delle più grandi attrici del mondo e premio Oscar.

«A me me gusta ballare con tigo, la Vacinada», il motivetto che canta Zalone che nella sua canzone sottolinea in maniera sempre molto 'scorrettà l’età avanzata della donna a cui si rivolge in maniera del tutto sconveniente: «Non mi importa se trovo al mattino il tuo sorriso sul mio comodino», una delle frasi meno offensive del testo.

Il videoclip è ambientato nel Salento che fa da cornice al brano in cui, tra l’altro, Zalone (o Zalon) canta: «L'immunidad de gregge ancor no è arivada, ma meno mal que estàs La Vacinada».

La Vacinada - Il testo

Tiene la zinna un poquito calada

ma non fa nada e non fa nada

e la caviglia un pelito gonfiada

ma non fa nada e non fa nada

quando se mueve suave e sensual

parre che il femore è original

A mi me gusta bailare contigo oh vacinada

io faccia a faccia sta veccia muchacha immunizada

miro al tu cuerpo da cineteca

con l’anticuerpo dell’AstraZeneca stanoche se freca Vacinada

E non me importa che dice la gente

anche porque tanto tu non lo siente

no, non mi importa si trovo al mattino

el tu sorriso sul mi comodino

sei la regina, sei l’unica dea

porque si sa che a la guerra

ogni buco è trincea

Oh vacinada

io faccia a faccia sta veccia muchacha immunizada

A mi me gusta bailare contigo

oh vacinada

io faccia a faccia sta veccia muchacha

già richiamada

