Aeroporto di Malpensa: festa per la ripartenza ballando sulle note di Jerusalema

Un balletto sulle note di “Jerusalema”: in questo modo il personale di terra dell’aeroporto di Malpensa (Varese) festeggia la ripartenza dopo la lunga pausa causata dal coronavirus. Tanti dipendenti di Airport Handling, hanno quindi partecipato alla “Jerusalema challenge”, che è stata già realizzata in diversi scali internazionali.

Un modo per manifestare la proria fierezza “di ripartire con passione - scrivono i protagonisti del video su Youtube realizzato da Old School Sniperz - senza mai arrendersi, ma puntando in alto. Il meglio deve ancora venire”.

