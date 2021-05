Un Suv in contromano su una superstrada maceratese, tragedia sfiorata. IL VIDEO

Terrore in autostrada. Un Suv in contromano sulla superstrada. È accaduto intorno alle 17.30 lungo la superstrada maceratese, nel tratto tra le uscite di Montecosaro e Morrovalle (provincia di Macerata nelle Marche). Una Toyota Rav4 ha imboccato la superstrada contromano e ha percorso un bel tratto di strada sulla corsia di sorpasso. Scena da paura con moltissime auto che hanno schivato la Toyota per pochissimo. Poi l'impatto con un furgone, ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Inevitabili ripercussioni sul traffico.

