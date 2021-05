Napoli, funerale nel rione Sanità sfocia... in una megarissa a pochi metri dal feretro VIDEO

Una scazzottata a pochi metri dal feretro. È accaduto nel rione Sanità, uno dei quartieri più noti di Napoli, tra lo sconcerto generale. Durante l'ultimo saluto, con tanto di palloncini che salivano verso il cielo, si è scatenata una rissa, ripresa dagli smartphone di alcuni residenti del quartiere.

Indignazione di Europa Verde

Un funerale che finisce in rissa a Napoli. Immagini che rimbalzano sul web e che vengono diffuse dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli. «Siamo sconcertati - dice - e al tempo stesso preoccupati dal numero di segnalazioni quotidiane che ci arrivano su episodi di violenza urbana. L’ultima, in ordine temporale, anche se la data esatta dell’accadimento è in corso di verifica, è quella relativa ad un video che circola sul web dove alcuni partecipanti ad un funerale nella chiesa di San Vincenzo alla Sanità innescano una violenta rissa al momento dell’uscita del feretro. Momenti di forte tensione e paura tra i presenti che riescono con difficoltà a separare i protagonisti della rissa».

