Funivia Mottarone, "Uno dei fermati non ha tolto il dispositivo che inibisce il freno d'emergenza"

"Uno dei tre fermati ha confessato di non aver tolto uno dei dispositivi che inibiscono il freno d'emergenza e che devono essere messi durante la notte quando non viene utilizzata la cabina. La mattina devono essere tolti proprio per far funzionare il freno d'emergenza". Così il comandante dei carabinieri di Verbania, Roberto Cicognani, parlando delle cause che hanno provocato la tragedia del Mottarone. "Anche un solo dispositivo, se libero di attivarsi, sarebbe bastato", ha spiegato Cicognnai aggiungendo: "Abbiamo informazione che questo dispositivo (il secondo forchettone, ndr) c'era - spiega - Ora si tratta di cercarlo perché non è stato ancora trovato".

