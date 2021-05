Tragedia Mottarone, proprietario della funivia nega le accuse

Nega di aver avallato il blocco dei freni che ha causato la tragedia Luigi Nerini, il gestore della funivia del Mottarone in cella da mercoledì.

"Salivo sulla funivia con i miei figli", si è giustificato l'uomo, che però sarebbe pronto a risarcire i parenti delle vittime.

Nerini nega anche il movente economico dietro all'incidente. Per i procuratori le tre persone fermate hanno invece agito in spregio della vita. Previsti per domattina gli interrogatori in carcere a Verbania dei tre fermati. Ieri i primi funerali delle vittime della tragedia, mentre migliora l'unico sopravvissuto, Eitan. Il bambino è sveglio e cosciente e ieri ha parlato con la zia

