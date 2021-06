Giovanni Brusca, il boss in un'intervista di 5 anni fa: "Chiedo perdono" - VIDEO

Giovanni Brusca, il boss in un'intervista di 5 anni fa: "Chiedo perdono"

«Ho riflettuto e ho deciso di rilasciare questa intervista: non so dove mi porta, cosa succederà, spero solo di essere capito. Ho deciso per fare i conti con me stesso, perché è arrivato il momento di metterci la faccia, anche se non posso per motivi di sicurezza, ma è nello spirito e nell’anima di farlo, di poter chiedere scusa, perdono, a tutti i familiari delle vittime, a cui ho creato tanto dolore e tanto dispiacere». Sono le parole di Giovanni Brusca in una videointervista rilasciata 5 anni fa di Zek e Arte France e oggi pubblicata in esclusiva da "CorriereTv".

© Riproduzione riservata