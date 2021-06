Questi primi giorni di caldo record hanno portato Asp e Comune ad attivare subito il Piano di emergenza caldo 2021. Oltre ad una guida che contiene consigli e numeri di telefono utili in caso di necessità, si punta a tutelare i più deboli e i senzatetto. La Casa di Vincenzo e il nuovo “Centro mai più ultimi” saranno sempre aperti e attrezzati per offrire assistenza e un luogo in cui ripararsi

