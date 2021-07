Reggio brucia ancora, ennesimo rogo di rifiuti in zona Botteghelle - VIDEO

Inverno o estate poco importa. Reggio Calabria non riesce proprio ad uscire dall’incubo rifiuti. Una città sommersa dall’immondizia sia in centro che nelle periferie. La città brucia, nel senso letterale del termine ed è di poco fa un rogo ai cumuli di rifiuti in zona Botteghelle, all’incrocio tra piazza Milano e via Scilla. Fiamme che rischiano di bruciare definitivamente anche un pino che “ospita” la spazzatura. E’ un vero e proprio allarme ambientale e la situazione rischia di degenerare sempre più con il passare dei giorni.

