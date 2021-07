Cassano, il video dell'incendio divampato in zona “conche di Lauropoli”

Un forte boato, poi una serie di altre piccole esplosioni in sequenza è una coltre di fumo nera alta diversi metri. È questa la scena vissuta e raccontata pochi minuti fa da diversi cittadini di Lauropoli, frazione di Cassano all’Ionio. Al momento non si conosce l’esatta dinamica e i dettagli di cosa sia successo ma il fumo e il boato sembrano essere dovute all’esplosione di un camion contenente una serie di bombole di gas. Secondo i primi rilievi effettuati dei carabinieri della tendenza di Cassano l’autoarticolato contenente il materiale esplosivo si trovava parcheggiato in una stradina della cosiddette “conche di Lauropoli”.

