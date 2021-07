Tromba d'aria su Falconara, lettini e ombrelloni spazzati via dalla furia del vento - VIDEO

Una violenta tromba d'aria si è abbattuta intorno alle 13:30 sul litorale di Falconara Marittima (Ancona). Lettini e ombrelloni sono stati spazzati via, alcuni sono finiti lungo la linea ferroviaria. Due stabilimenti sono risultati danneggiati, alcuni segnali stradali sono stati divelti. "Grande collaborazione di tutti" osserva la sindaca Stefania Signorini su facebook, postando foto di ombrelloni, lettini e altro materiale ammassati a ridosso della ferrovia.

"Sono andata subito al mare anche per chiedere interventi e ho visto con sgomento un vero disastro - aggiunge -. Gli operatori balneari si sono subito mobilitati, eccezionali, e poi la nostra polizia locale, operai comunali e protezione civile. Un grande lavoro di squadra, una comunità solidale, come sindaco mi sento orgogliosa. Grazie a tutti di cuore". Disagi anche ad Ancona, peer allagamenti, con la chiusura di alcuni sottopassi. Moltissime le chiamate ai vigili del fuoco. Per domani, secondo la Protezione civile regionale, sono previsti nuovi temporali.

© Riproduzione riservata