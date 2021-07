Un bunker sotto al letto: scoperto in una casa di Taurianova

La botola, delle dimensioni di circa 90x90cm, era rivestita da piastrelle uguali alla pavimentazione della camera e si azionava, in discesa e in salita, mediante un sofisticato meccanismo idraulico con comando elettrico, controllato da un pulsante. Dal varco si accedeva quindi ad un locale totalmente interrato in cemento armato, delle dimensioni di circa 3x3 metri e alto circa 2 metri, con impianto di illuminazione elettrica e un sistema di areazione mediante fori, che consentivano la permanenza all’interno anche per un prolungato periodo.

© Riproduzione riservata