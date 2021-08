Non c'è pace per la Calabria. Gli incendi stanno infliggendo una punizione severissima al Catanzarese, tanto che anche il sindaco Abramo è intervenuto ufficialmente per richiamare l'attenzione e ringraziare i vigili del fuoco per il lavoro svolto. L'ultimo incendio, in ordine di tempo, è divampato nella vallata tra Gagliano e Tiriolo, alle porte del capoluogo. L'ennesima notte infuocato per Catanzaro.

