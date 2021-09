Green pass e università di Messina, nessuna deroga alle regole - VIDEO

Tra dibattiti e discussioni su vaccini e obbligo del green pass, anche l'Università di Messina si prepara a far partire il nuovo anno accademico. Un inizio che sarà inevitabilmente scandito dalla diversità di opinioni sul certificato verde, ma il rettore Cuzzocrea è stato chiaro: non ci saranno deroghe alle regole. Stabilite tutte le modalità per la ripresa delle lezioni che saranno sia in presenza che online, gli studenti dovranno prenotare il loro posto. Si inizia il 27 settembre.

