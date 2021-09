Napoli, gli rimuovono la macchina ma esulta (con la multa in mano) perché... ha segnato il Napoli VIDEO

Quando la passione riesce a vincere anche la rabbia. Napoli, terra di grandi scrittori, sceneggiatori e attori, regala una perla unica nel suo genere. Nel corso della partita tra i campani e la Juventus (sul filo dell'equilibrio fino al gol nel finale di Koulibaly), i vigili compiono fino in fondo il proprio dovere rimuovendo un auto posteggiata in una zona vietata. Il proprietario del mezzo, con tanto di multa in mano, scende per chiedere spiegazioni, ma proprio in quell'istante il Napoli gonfia la rete e si dà alla pazza gioia, mentre sullo sfondo il carro attrezzi sta portando via la sua vettura. Una scena tragicomica immortalata da uno dei balconi della zona.

