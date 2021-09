Frecce Tricolori, a Rivolto la festa per i 60 anni con Mattarella, Casellati e Guerini

Due giorni di grande festa, oggi e domani, con un Air show internazionale per celebrare il 60/o anniversario delle Frecce Tricolori si svolgono a Rivolto (Udine), storica sede della Pattuglia Acrobatica Nazionale, alla presenza delle massime cariche istituzionali. Presenti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

Il presidente della Repubblica è atterrato all'aeroporto a bordo dell'Airbus A319 scortato da due Eurofighter dell'Aeronautica militare.

Ad accoglierlo, tra gli altri, il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, generale di squadra aerea Alberto Rosso, e il presidente del Friuli Venezia Giulia.

"Una giornata speciale per le Frecce, una giornata speciale per gli italiani che ammirano le Frecce tricolori, la loro capacità e coraggio, dedizione. Rappresentano l'eccellenza dell'Aeronautica militare italiana", ha detto il ministro della Difesa, Guerini, arrivando alla base aerea di Rivolto. "Sono l'eccellenza delle forze armate - ha aggiunto - italiane, che abbiamo visto all'opera anche di recente a Kabul con il ponte aereo che è stato organizzato, ma che vediamo impiegate in tutti i teatri in cui sono chiamate a portare il loro impegno". "Un abbraccio quello che oggi le Frecce tricolori realizzano per il paese - ha concluso - così come lo hanno realizzato nel corso dell'emergenza sanitaria lo scorso anno. Tante emozioni e tanta voglia di guardare al futuro e di volare in alto".

