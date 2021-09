Serie C, il Campobasso restituisce palla consentendo agli avversari di segnare VIDEO

"Un gesto di un valore morale eccezionale quello compiuto dalla squadra del Campobasso. Ha restituito palla ai calciatori dell’Andria e ha consentito di segnare una rete e tutto ciò mentre era sotto di un gol". Così il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli commenta quanto accaduto ieri durante il match Campobasso-Fidelis Andria, scandito da un bellissimo gesto di fair play dei rossoblù. "La Serie C si conferma il cuore del fair play e dei gesti che innovano nel costume della vita sportiva. Sento forte il bisogno di dire grazie ai calciatori, ai tecnici, ai dirigenti, al presidente del Campobasso Mario Gesuè. La Serie C vi ringrazia, non dimenticheremo" conclude Ghirelli.

