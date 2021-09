Il video dell'intervento dei poliziotti delle Volanti della Questura di Pisa che insieme alla polizia stradale hanno fermato gli occupanti di un'auto rubata.

La cosa incredibile è che l'auto è stata rubata per ben due volte in tre giorni e sempre ritrovata. La prima volta rubata e abbandonata dopo poche centinaia di metri e la seconda incrociata per caso in strada dal proprietario che poi l'ha inseguita dando le coordinate alla polizia.

