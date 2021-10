Maurizio Crozza: "Ma cosa ha fatto Mimmo Lucano per beccarsi 13 anni?". Ecco il monologo della seconda puntata di Fratelli di Crozza – in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ - dedicato a Mimmo Lucano, condannato a oltre 13 anni: “L'ex sindaco di Riace è stato condannato per umanità aggravata”, ha detto ironicamante Crozza.

