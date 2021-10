Schianto aereo Milano, ecco il percorso del velivolo. Recuperata la scatola nera

La dinamica dell’incidente aereo, in cui oggi hanno perso la vita otto persone, non è an ora chiara ma sarà di aiuto la scatola nera che era a bordo del piccolo velivolo da turismo, privato. «La scatola nera è stata trovata» ha assicurato il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano, al termine del sopralluogo. Quello che si sa al momento è che «il volo è stato seguito fino a un certo punto, finchè non è apparsa una anomalia sulle tracce radar e l’aereo è precipitato».

Milano, aereo diretto a Olbia precipita su una palazzina: muoiono 8 persone: chi sono le vittime FOTO L’aereo si è schiantato contro una palazzina Una colonna di fumo si leva dal luogo dell’incidente Le forze dell’ordine giunte sul posto (foto lapresse)

© Riproduzione riservata