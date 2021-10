Sanremo Junior, il 13enne milazzese Davide Patti secondo nella gara mondiale L'ESIBIZIONE

Su 19 nazioni partecipanti si è classificato secondo nel mondo nella categoria A3 (13-15 anni). Il primo posto alla Bielorussia. Una grande soddisfazione per il giovane cantante che a soli 13 anni sta calcando palchi prestigiosi, e ora di ritorno dall'Ariston potrà raccontare ai suoi compagni del liceo linguistico "Impallomeni" cosa ha significato esibirsi davanti ad una vera orchestra sinfonica. Intanto, cresce la soddisfazione sui social. E l'unica cosa certa è che l' artista continuerà a far parlare di sé, perché è impegnato in un nuovo progetto di grande spessore.

Il milazzese Davide Patti si è esibito vestito di tutto punto cantando "Oggi sono io" di Mina, e proprio nella tarda serata di sabato è arrivato il verdetto. Subito dopo, le foto di rito con tanti fan, giovani e meno giovani, che hanno potuto apprezzare le sue doti canore che arrivano al cuore dell'Italia e non solo. Un'immensa soddisfazione per Davide, che si è esibito nella categoria dei solisti, e per i suoi genitori. E un orgoglio per l'Italia intera.

"In un contesto internazionale è grande soddisfazione avere rappresentato egregiamente l'Italia - ha detto Claudia, la mamma di Davide - e ancor di più la nostra Sicilia. Si torna a casa con un bagaglio ricco di esperienze, di amicizie e di grandi soddisfazioni. Un ringraziamento speciale alla giuria presieduta dal maestro Enzo Campagnoli e a tutti gli italiani nel mondo che hanno fatto il tifo per Davide. Un immenso ringraziamento anche alla maestra Rosaria Conte, che nella quotidianità cura il percorso canoro di Davide, e al grande vocal coach Marco Vito per i consigli dati a Davide fino a poco prima di salire sul prestigioso palco, tanto ambito, dell'Ariston di Sanremo".

