No green pass, sgomberato il porto di Trieste. Idranti in azione

Cariche della polizia e idranti in azione sui manifestanti che stanno occupando il porto di Trieste. Il varco 4 del porto di Trieste è stato sgomberato. I manifestanti si trovano ora nel parcheggio in fondo alla zona presidiata da venerdì scorso. "Pace, amore e libertà" sono gli slogan che urlano i manifestanti. Nel corso dello sgombero molti portuali sono rimasti con le mani alzate, mentre la polizia in tenuta antisommossa avanzava. Alcuni mezzi della polizia sono giunti al presidio davanti al Varco 4 dall'interno del Porto di Trieste. I manifestanti li attendevano seduti dall'altro lato del Varco lungo la strada seduti a terra intonando "La gente come noi non molla mai" e "Libertà". I poliziotti sono scesi dai mezzi in tenuta antisommossa, un funzionario li ha più volte invitati a disperdersi "in nome della legge" poi sono stati azionati gli idranti.

Nello spiazzo antistante ci sono alcune centinaia di persone che stazionano. La polizia invece in prossimità del Varco ha costituito una sorta di barriera tra uomini e mezzi e conta di avanzare lentamente spingendo lavoratori e No Green pass lontano dal Varco stesso. I manifestanti - tra portuali con le tute gialle e No Green pass - si sono alzati in piedi gridando 'libertà' e chiedendo alle forze dell'ordine di arretrare. E ancora: 'abbiamo tutti famiglia', 'vogliamo il diritto a lavorare'. Tra i portuali c'è anche Stefano Puzzer, leader della protesta. Uno dei lavoratori ha accusato un leggero malore durante le prime fasi concitate dello sgombero ed è stato allontanato dalla folla dai colleghi. Un'ambulanza è giunta poco dopo per soccorrerlo

I manifestanti quando gli idranti sono stati chiusi, si sono seduti nuovamente tenendosi per mano o abbracciandosi, mentre i mezzi della polizia hanno avanzato lentamente per poi fermarsi.

Poco dopo la polizia ha nuovamente azionato gli idranti nel tentativo di scoraggiare i manifestanti dal resistere e opporre resistenza. Gli agenti e i mezzi avanzano lentamente e guadagnano metro su metro. Poco prima di lanciare nuovamente acqua, i poliziotti hanno tentato vanamente di alzare da terra i portuali che si tenevano per mano. Un secondo lavoratore ha accusato un lieve malore, la barriera di agenti allora si è aperta per farlo passare ed entrare nel porto per essere soccorso. Alcuni manifestanti sono stati fermati dalla polizia nel corso dei tafferugli al porto. Alla fine lo sgombero.

© Riproduzione riservata