Il falconiere della Lazio inneggia al Duce. Il video è virale. L'Ucei: "Fuori i fascisti dal calcio"

E’ diventato virale un video circolato in queste ore sul web del falconiere che ha in carico l’aquila Olimpia, simbolo della Lazio, che viene fatta volteggiare prima e dopo le partite all’Olimpico. L’uomo, lo spagnolo Juan Bernabè, nel video è immortalato mentre fa il saluto romano verso la curva dei tifosi inneggiando al duce, dopo la vittoria casalinga contro l’Inter.

Dura la reazione dell’Unione delle comunità ebraiche, per bocca della presidente Noemi Di Segni: «Davanti all’ostentazione di gesti e simbologie che rievocano ideali fascisti non possono esserci ambiguità e tentennamenti. Il comportamento dell’addestratore dell’aquila Olimpia emblema della Lazio, immortalato in un video diventato virale, non lascia spazio a dubbi. Si intervenga, da parte della società e dalla Federazione, con la massima urgenza ed efficacia. Via i fascisti e gli odiatori dal mondo del calcio. Un odio che dal campo si propaga in ogni piazza».

© Riproduzione riservata