Anziano non riesce a ritirare la pensione. La polizia lo accompagna e lo riporta a casa - VIDEO

Un signore anziano che vive solo in casa ha difficoltà ad andare a ritirare la pensione. Succede a Milano ed il signor Francesco chiede aiuto alla polizia che prontamente risponde. Gli agenti delle volanti, Andrea e Marco, gli vanno in soccorso, lo accompagnano e poi lo riportano a casa.

Il gesto di solidarietà è stato poi immortalato tramite un apposito video con un simpatico dialogo in macchina tra uno dei due agenti e lo stesso signor Francesco.

"Il signore - ha sottolineato l'agente - è stato accompagnato alla posta e siamo rientrati qui sotto casa, ci siamo fatti una bella chiacchierata ed una passeggiata".

"Sono Francesco - ha affermato l'anziano - e voglio salutare e ringraziare la polizia di Stato per tutto quello che hanno fatto per me, i due ragazzi che mi hanno accompagnato e riportato a casa".

