È stato salvato stamattina dai vigili del fuoco un cane scivolato in un pozzo nella zona di Guidonia (Roma). A effettuare il salvataggio ci ha pensato una squadra esperta in manovre speleo alpino fluviale: un operatore si è calato giù nella cavità e ha recuperato l’animale per poi riaffidarlo alle coccole del padrone.

