Covid: Bassetti querela il senatore Paragone dopo le frasi in tv - VIDEO

Il professore Matteo Bassetti ha querelato il senatore Gianluigi Paragone per le frasi pronunciate nel corso della trasmissione televisiva "Non è l'arena" andata in onda su La7 la settimana scorsa. Nel corso del confronto televisivo Paragone aveva detto che l'infettivologo genovese «era stato piazzato nel reparto dal padre» aggiungendo: «Visto che mi devo sentire dire certe cose ricordo che Bassetti è figlio di papà». Bassetti ha dovuto replicare così: "Mio padre è morto 17 anni fa!".

Il professore, tramite la sua avvocata Rachele De Stefanis, ha depositato una querela in procura a Genova. Nella denuncia viene sottolineato, tra le altre cose, come il padre di Bassetti sia morto nel 2005 e che lui sia diventato ordinario nel 2019. "Presenteremo - ha detto la legale - anche una richiesta di risarcimento in sede civile».

