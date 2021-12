Bari, le feste entrano nel vivo con il villaggio di Babbo Natale e la coloratissima ruota panoramica

Dopo i festeggiamenti per San Nicola e dopo l'accensione dell'albero in piazza del Ferrarese il 7 dicembre, ieri sera sono entrate definitivamente nel vivo le manifestazioni in vista del Natale a Bari. Inaugurati la sera dell'Immacolata in piazza Umberto, di fronte all'Università, una coloratissima ruota panoramica e il villaggio di Babbo Natale. Al taglio del nastro c'era anche il sindaco Antonio Decaro, accompagnato dalle assessore Carla Palone e Ines Pierucci.

Il primo cittadino ha detto che finalmente si torna a vivere pur dovendo rispettare ancora le prescrizioni covid che hanno portato ad annullare le iniziative in cui c'era maggior rischio per gli assembramenti. In realtà il villaggio è stato quasi preso d'assalto da famiglie con bambini almeno fino a quando non ha cominciato a piovere. Non mancherà l'occasione per rifarsi. Il villaggio sarà animato tutti i giorni, anche nei festivi, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 21, il sabato e la domenica dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 22 e nelle due vigilie del 24 e 31 dicembre dalle ore 9 alle 13. Negli spazi aperti, tra gli alberi e le strutture coperte del villaggio, si aggireranno tutti i giorni animatori in costume da elfi per coinvolgere i bambini in giochi e animazioni e fare da assistenti ai padroni di casa: fino al 25 dicembre sarà possibile incontrare Babbo Natale, che poi lascerà il posto alla Befana fino al 6 gennaio.

© Riproduzione riservata