Covid, da domani a Trani sarà attivo il nuovo hub vaccinale

Domani, sabato 11 dicembre, a Trani sarà attivo il nuovo hub vaccinale - come spiega nel video la dottoressa Patrizia Albrizio, responsabile del servizio - presso i locali della tribuna al piano terra dello stadio comunale di via Superga. Sia domani, sia domenica 12, dalle 9 alle 13, sarà possibile vaccinare i cittadini che abbiano effettuato una prenotazione. L’iniziativa si ripeterà sabato 18 e domenica 19 dicembre. eventuali vaccini eccedenti potranno essere inoculati ai non prenotati.

Peraltro, da oggi, chi accede al sito «La Puglia ti vaccina» per prenotare la propria vaccinazione a Trani, trova disponibile proprio l'hub del campo sportivo con date prossime a quella odierna.

I locali dello stadio, sono stati concessi dalla giunta comunale in comodato alla Asl Bt.

