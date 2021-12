Inaugurato binario interrato tra Modugno e Toritto

Dopo 6 anni di lavori e una spesa con di 13 milioni e 600mila euro è stato inaugurato questa mattina il nuovo binario interrato nella stazione delle Ferrovie Appulo Lucane di Modugno, in provincia di Bari. Un intervento importante sulla tratta fra il capoluogo pugliese e Matera che ridurrà i tempi di percorrenza. I lavori, con l'interramento di 2 km di linea ferroviaria e tre gallerie, consentono anche l'abolizione di 2 passaggi a livello che spaccavano in due il centro abitato. Ulteriori 600 mila euro sono stati investiti dalle Fal per la pensilina a copertura del binario, estesa su 1.700 mq, per il filtraggio della luce e il riciclo di aria. L'azienda ferroviaria ha inoltre speso 650 mila euro per ristrutturare il fabbricato della stazione con tornelli, monitor, area wifi, biglietterie automatiche e un ascensore. Negli ultimi 15 giorni la circolazione sulla tratta Bari-Grumo è stata sospesa per consentire gli ultimi lavori e oggi, alle 12, è transitato il primo treno sul binario interrato. A compiere il viaggio simbolico sono stati il presidente Michele Emiliano, l’assessora regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia, il prefetto Antonia Bellomo e i vertici delle Fal.

