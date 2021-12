Terremoto avvertito a Milano: anche Fedez e Chiara Ferragni tra le persone scese per strada dopo la scossa

Tra le moltissime persone che sono scese per strada dopo la forte scossa di terremoto avvertita a Milano (epicentro nella provincia di Bergamo, magnitudo 4.4) c'erano anche Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper ha postato una "storia" su Instagram: "Oh Dio, stanno parlando di noi!", mostrando proprio la notizia delle persone che hanno lasciato le loro abitazioni in seguito alla scossa. "Che paura, raga!", ha aggiunto Chiara.

Al momento, fortunatamente, «nessuna particolare criticità» è stata segnalata a Milano per la scossa. Lo comunicano i Vigili del Fuoco aggiungendo che «le squadre sono ancora all’interno delle loro sedi».

