Covid, da cosa è provocata la mutazione dei virus?

Da cosa è provocata la mutazione dei virus? I virus mutano per tre ragioni.

1. Errore naturale

Quando i virus cominciano a replicarsi in modo veloce iniziano a commettere errori casuali (come i refusi di battitura) che spesso ne causano la mutazione

2. Pressione selettiva delle cellule del corpo.

Le persone con un sistema immunitario indebolito non sono in grado di combattere rapidamente un virus che ha un tempo extra per commettere errori di replicazione riuscendo a schivare il sistema immunitario.

3. Tassi di vaccinazione lenti

La lenta somministrazione del vaccino nella popolazione permette al virus di diffondersi tra i non vaccinati Continuando a mutare man mano che si replica.

Fonti

"Decoding delta: how viruses mutate and what can be done about it"

https://hub.jhu.edu/2021/07/19/andrew-pekosz-delta-variants/

"Mechanisms of viral mutation"

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5075021/

Le Faq del Ministero della Salute

Cosa significa che un virus muta?

Quando un virus si replica o crea copie di se stesso a volte cambia leggermente. Questi cambiamenti sono chiamati "mutazioni". Un virus con una o più nuove mutazioni viene indicato come una "variante" del virus originale. Finora sono state identificate in tutto il mondo centinaia di varianti di questo virus. L'OMS e la sua rete internazionale di esperti monitorano costantemente le modifiche in modo che, se vengono identificate mutazioni significative, l'OMS può segnalare ai Paesi eventuali interventi da mettere in atto per prevenire la diffusione di quella variante. Per saperne di più FAQ dell’OMS

Valutazione del rischio ECDC Cosa sappiamo delle varianti del virus SARS-CoV2 che preoccupano di più?

In Italia, secondo i dati del Sistema di Sorveglianza Integrata delle varianti di SARS-CoV-2, contenuti nell'ultimo bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità, nel periodo 9 ottobre-22 novembre 2021 si osserva una predominanza della variante Delta, dato atteso e coerente con i dati europei. Queste le varianti che preoccupano di più gli esperti dell'OMS e dell'ECDC (Varianti VOC = variants of concern"): * Variante Alfa (Variante VOC 202012/01, nota anche come B.1.1.7) identificata per la prima volta nel Regno Unito. Questa variante ha dimostrato di avere una maggiore trasmissibilità rispetto alle varianti circolanti in precedenza. La maggiore trasmissibilità di questa variante si traduce in un maggior numero assoluto di infezioni, determinando, così, anche un aumento del numero di casi gravi. * Variante Beta (Variante 501Y.V2, nota anche come B.1.351) identificata in Sud Africa.

Dati preliminari indicano che, nonostante non sembri caratterizzata da una maggiore trasmissibilità, questa variante potrebbe indurre un parziale effetto di "immune escape" nei confronti di alcuni anticorpi monoclonali. Siccome potenzialmente questo effetto potrebbe interessare anche l'efficacia degli anticorpi indotti dai vaccini tale variante viene monitorata con attenzione.

(Variante VOC 202012/01, nota anche come B.1.1.7) identificata per la prima volta nel Regno Unito. Questa variante ha dimostrato di avere una maggiore trasmissibilità rispetto alle varianti circolanti in precedenza. La maggiore trasmissibilità di questa variante si traduce in un maggior numero assoluto di infezioni, determinando, così, anche un aumento del numero di casi gravi. * Variante Gamma (Variante P.1) con origine in Brasile.

Gli studi hanno dimostrato una potenziale maggiore trasmissibilità e un possibile rischio di reinfezione. Non sono disponibili evidenze sulla maggiore gravità della malattia.

(Variante P.1) con origine in Brasile. Gli studi hanno dimostrato una potenziale maggiore trasmissibilità e un possibile rischio di reinfezione. Non sono disponibili evidenze sulla maggiore gravità della malattia.

* Variante Delta (Variante VUI-21APR-01, nota anche come B.1.617) rilevata per la prima volta in India.

Include una serie di mutazioni tra cui E484Q, L452R e P681R, la variante Delta è caratterizzata da una trasmissibilità dal 40 al 60% più elevata rispetto alla variante Alfa, ed è associata ad un rischio relativamente più elevato di infezione in soggetti non vaccinati o parzialmente vaccinati.

(Variante VUI-21APR-01, nota anche come B.1.617) rilevata per la prima volta in India. Include una serie di mutazioni tra cui E484Q, L452R e P681R, la variante Delta è caratterizzata da una trasmissibilità dal 40 al 60% più elevata rispetto alla variante Alfa, ed è associata ad un rischio relativamente più elevato di infezione in soggetti non vaccinati o parzialmente vaccinati.

* Variante Omicron (Variante B.1.1.529) rilevata per la prima volta in Sud Africa il 24 novembre 2021.

La variante presenta un numero elevato di mutazioni del gene S rispetto al virus originale, per cui si teme che possa portare a un cambiamento significativo delle proprietà antigeniche del virus, anche se finora non ci sono prove di modificazioni nella trasmissibilità, nella gravità dell'infezione, o nella potenziale evasione della risposta immunitaria. Sono in corso approfondimenti di ricerca, in collaborazione con i partner internazionali, per capire meglio l'impatto delle mutazioni sul comportamento del virus e per garantire che vengano presi tutti gli interventi di salute pubblica appropriati.

I vaccini sono efficaci contro le varianti del nuovo coronavirus?

I primi dati confermano che tutti i vaccini attualmente disponibili in Italia sono efficaci contro la variante Alfa del nuovo coronavirus (variante VOC 202012/01, nota anche come B.1.1.7). Vi sono evidenze che quanti hanno ricevuto solo la prima dose di una vaccinazione, che prevede la somministrazione di due dosi per il completamento del ciclo vaccinale, sono meno protetti contro l'infezione con la variante Delta rispetto all’infezione da altre varianti, indipendentemente dal tipo di vaccino somministrato.

Il completamento del ciclo vaccinale fornisce invece una protezione contro la variante Delta quasi equivalente a quella osservata contro la variante Alpha. Per quanto riguarda l’efficacia dei vaccini contro la variante Omicron, al momento non ci sono evidenze disponibili. Sono in corso studi virologici e studi di efficacia per valutare l’impatto della variante sulla protezione conferita dai vaccini.

Quali misure di contrasto alla diffusione delle varianti ha messo in campo il nostro Paese?

L’emergenza di nuove varianti rafforza l’importanza, per chiunque, compresi coloro che hanno avuto l’infezione o che sono stati vaccinati, di aderire rigorosamente alle misure di controllo sanitarie e socio-comportamentali (l’uso delle mascherine, il distanziamento fisico e l’igiene delle mani). Al fine di limitare la diffusione di nuove varianti, l'Italia ha disposto specifiche azioni di sanità pubblica: * rafforzare la sorveglianza di laboratorio nei confronti delle nuove varianti SARS-CoV-2

* fornire indicazioni per implementare le attività di ricerca e gestione dei contatti dei casi COVID-19 sospetti/confermati per infezione da variante

fornire indicazioni per implementare le attività di ricerca e gestione dei contatti dei casi COVID-19 sospetti/confermati per infezione da variante * limitare gli ingressi in Italia dei viaggiatori provenienti dai paesi più colpiti dalle varianti

limitare gli ingressi in Italia dei viaggiatori provenienti dai paesi più colpiti dalle varianti * realizzare indagini rapide di prevalenza per stimare correttamente la diffusione delle varianti nel nostro Paese

realizzare indagini rapide di prevalenza per stimare correttamente la diffusione delle varianti nel nostro Paese * disporre misure di contenimento (aree rosse) nelle aree più colpite del Paese anche a livello comunale

© Riproduzione riservata