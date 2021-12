Messina: tra file per i tamponi e nuove strutture

Mentre si valuta l'apertura di un nuovo punto tamponi a Giostra, la preoccupante situazione sulle interminabili attese per effettuare un tampone, che si verifica a Messina come in tante altre città italiane, viene segnalata, con una nota, anche dalla Cisl provinciale che sottolinea come ci si trovi di fronte a una evidente disarticolazione, frutto di una non strutturata piramide della responsabilità. Intanto l'Opus apre una nuova struttura con 40 posti letto per malati Covid già tutti occupati.

© Riproduzione riservata