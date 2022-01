Luca Sepe ricoverato per Covid. Il messaggio sui social: "Sto molto male, pregate per me"

Il popolare cantautore napoletano Luca Sepe è stato ricoverato per Covid. Ad annunciarlo è stato lui stesso, attraverso un post sul proprio profilo Facebook: “Sto male e sto andando a ricoverarmi – ha scritto – pregate per me. Vi voglio bene”. Il post, pubblicato poco dopo le 14 di oggi, 1 gennaio, ha raccolto in poco tempo oltre mille messaggi.

Luca Sepe era stato contagiato durante le festività natalizie, e anche allora aveva usato il social network per comunicarlo ai suoi follower e spiegare i motivi per cui non avrebbe potuto partecipare alla trasmissione in diretta su Radio Crc. “La maledetta influenza Covid mi ha beccato proprio durante i giorni di festa – aveva scritto – mi riprendo e ci vediamo presto”. Nei giorni successivi le sue condizioni di salute sono peggiorate, al punto da spingere il 45enne a chiedere di essere ricoverato in ospedale.

