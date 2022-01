I Cugini di campagna cantano "vaffa" ai Maneskin, Amadeus interviene e ferma tutto. IL VIDEO

Forse una provocazione, forse una gag, certo che le polemiche dei mesi scorsi tra i Cugini di Campagna e i potrebbero avere un seguito dopo quanto accaduto ieri sera, durante "L'Anno che verrà", la trasmissione di Rai Uno condotta da Amadeus per salutare il 2021 e dare il benvenuto al 2022.

Dopo aver accusato il quartetto romano di aver copiato i loro look, la band si è presentata ieri sera sul palco de L’Anno che Verrà intonando Zitti e Buoni, il brano con cui il gruppo capitanato da Damiano David ha conquistato Sanremo ed Eurovision. Ai telespettatori è apparso chiaro il “vaffa” intonato in falsetto da Ivano e Silvano Michetti, Nicolino "Nick" Luciani e Tiziano Leonardi. Dopo pochi secondi è intervenuto Amadeus, che ha stoppato la musica e cercato di sdrammatizzare. Tutto organizzato per stemperare i toni o nuova polemica.

