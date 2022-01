Giuliano Sangiorgi: sono positivo al Covid, ma sto bene grazie ai vaccini - VIDEO

Il leader dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, ha rivelato attraverso le sue stories di Instagram di essere positivo al Covid, ma di essere in ottime condizioni di salute. “Come il mio amico Lorenzo” inizia l’artista, riferendosi a Jovanotti, "penso positivo e sono positivo". "Sono sicuro, ha aggiunto, che se non avessi fatto i vaccini adesso starei molto male fisicamente e sarei molto impaurito". Per questo, il cantautore pugliese concude suggerendo a tutti di vaccinarsi e ringrazia medici e infermieri per lo straordinario lavoro che stanno facendo in questo periodo difficilissimo.

